المقداد: ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه اليوم كورين فلايشر مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي والوفد المرافق لها سبل تعزيز علاقة التعاون بين الحكومة السورية والبرنامج.

ونوه الوزير المقداد بالتعاون القائم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها مؤكداً ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية في هذا الإطار.

كما تحدث الوزير المقداد عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها الشعب السوري وذلك نتيجة مباشرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وطالب البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في سورية بالتعامل بشفافية وإدانة هذه الإجراءات اللاأخلاقية التي تؤثر على كل مناحي الحياة اليومية وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري.

وعبرت فلايشر عن تقديرها للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والبرنامج وأكدت أنه سيقوم بكل ما يمكن القيام به لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها كما تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة بشكل عام وبحثت خطط العمل الحالية وإمكانيات توسيع عمل البرنامج في سورية خلال الأشهر القادمة.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعمار العرسان وعبد الكريم المقداد من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية ورؤى شربجي من مكتب الوزير كما حضره من الجانب الأممي ليلى أحادي نائب الممثل القطري للبرنامج في سورية وياسمين القرى المساعدة الخاصة للمدير الإقليمي وأليسار الجندي مسؤولة البروتوكول في برنامج الغذاء العالمي.