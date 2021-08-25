دير الزور.. مسلحو (قسد) يرمون قنبلة على منزل ويختطفون 4 شبان

أصيبت امرأة وطفلتها بجروح جراء إقدام مسلحين من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً على إلقاء قنبلة يدوية على منزل في بلدة الكشكية في حين خطفت 4 شبان من بلدة الصور بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن “مجموعة مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت منزلاً في بلدة الكشكية لخطف صاحبه واقتياده إلى مقراتها بحجج وذرائع مختلفة وعندما حاولت امرأة داخل المنزل إقناع المسلحين بعدم وجود صاحب المنزل رمى أحد عناصر المجموعة قنبلة يدوية داخل المنزل وانفجرت ما أدى إلى إصابة المرأة وطفلتها بجروح خطيرة”.

وفي الريف الشمالي أفادت مصادر أهلية للمراسل بأن مجموعات مسلحة من الميليشيا نفذت فجر اليوم حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدة الصور شمال مدينة دير الزور اختطفت على إثرها 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وطوقت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) أمس مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي واختطفت شخصين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.