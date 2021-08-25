“سان جيرمان” يحدد سعر مبابي

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان طلب مبلغ 200 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني للتخلي عن خدمات مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم ريال مدريد عرضاً لـ سان جيرمان قدره 160 مليون يورو من أجل ضم مبابي هذا الصيف لكن النادي الفرنسي لم يرد حتى الآن.

ووفق صحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تقدم به النادي الملكي كان بمثابة المفاجأة للفريق الباريسي لذا يعتقد الأخير أنه يمكنه المطالبة بالمزيد مضيفة: “سان جيرمان من الممكن أن يعيد حساباته ويقبل عرضاً تقترب قيمته من 200 مليون يورو”.

وينتهي عقد مبابي 22 عاماً مع سان جيرمان في صيف 2022 وبالتالي في حال عدم رحيله خلال الميركاتو الجاري سيغادر الصيف المقبل مجاناً.