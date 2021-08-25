غرفة عمليات لمراقبة الحرائق و لضمان سرعة الاستجابة و توجيه الكوادر و الإمكانات

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

وضعت محافظة اللاذقية غرفة عمليات لمراقبة و متابعة حرائق الغابات و ضمان سرعة الاستجابة وتوجيه الإمكانات و الكوادر إلى المواقع المطلوبة مع تحديد مواقع مناهل المياه و طرق النار ، و قد تمّ و ضع غرفة المراقبة والعمليات في مبنى محافظة اللاذقية وربطها مع غرفة العمليات في مديرية الزراعة.

و تتيح غرفة العمليات مراقبة تقدم عمليات السيطرة على الحرائق بشكل مباشر و التواصل مع فرق الإطفاء على الأرض و توجيه الإمكانات وتسهيل مهمتها وتنظيم الجهود المشتركة بين مختلف زمر الإطفاء.

وسيتم العمل على وضع منظومة اتصال مشتركة بين دائرة الحراج في مديرية الزراعة وفرق الاطفاء في الدفاع المدني وفوج إطفاء اللاذقية ومراكز ووحدات الإطفاء بالمناطق.