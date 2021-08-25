منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم يخوض معسكر تدريبي في حماة

معسكر تدريبي محلي جديد يخوضه منتخب سورية لكرة القدم للشباب تحضيراً لاستحقاقاته الخارجية المقبلة وهذه المرة في حماة بعد معسكرين تدريبيين أجراهما في دمشق واللاذقية خلال الفترة الماضية.

وخاض منتخبنا الذي يتحضر لبطولة غرب آسيا في العراق في تشرين الثاني المقبل مباراة تجريبية مع فريق النواعير تعادل فيها بهدف لمثله وسيلتقي خلال المعسكر مع فريق عمال حماة في مباراة تجريبية أخرى بغية الوقوف على مستوى اللاعبين وصولاً إلى التشكيلة الأفضل التي يرغب مدرب المنتخب أنس مخلوف في الوصول إليها.

وأجرى منتخبنا خلال الفترة الماضية سلسلة من المعسكرات التدريبية المحلية الانتقائية في إطار خطة الإعداد والتحضير للبطولة القادمة كما كانت دورة تشرين الكروية التي أقيمت الشهر الماضي فرصة جيدة للوقوف على مستوى اللاعبين حيث خاض خلالها ثلاث مباريات فتعادل بالأولى مع تشرين بهدف لمثله وخسر في الثانية أمام الشرطة بهدفين دون رد كما خسر في الثالثة أمام عفرين بهدفين مقابل هدف واحد.

المدير الفني أنس مخلوف وفي إطار بحثه عن الأفضل لتدعيم صفوف المنتخب اختبر اللاعبين الجدد المنضمين للمعسكر من خلال تقسيمات لعب أجريت للوقوف على مستواهم وذلك بعد تعذر إقامة المباراتين الوديتين المقررتين مع المنتخب اللبناني للشباب على أن يتم تعويضها بوديتين مع المنتخب الإماراتي للشباب في دبي الشهر المقبل.