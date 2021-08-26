أيمن زيدان في “سوبر ماركت”

بقالب جديد، يقدم الفنان السوري أيمن زيدان مسرحية “سوبر ماركت” على خشبة “مسرح الحمراء” في دمشق.

ونجح زيدان في الموالفة بين عناصر فنية متعددة ليعيد إنتاج المسرحية التي أعدها بنفسه مع محمود الجعفوري، واقتبسها من نص للمسرحي الإيطالي الراحل داريو فو الحائز جائزة نوبل عام 1997.

في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل سيكون محبو المسرح على موعد مع كوميديا شعبية تحمل نقداً اجتماعياً وسياسياً.

وتحكي المسرحية عن أشخاص يدخلون إلى سوبر ماركت ويسرقونه بسبب ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية القاسية، لتستنفر الأجهزة الأمنية من أجل إعادة المسروقات.

أما الممثلون فهم: حازم زيدان وقصي قدسية ولمى بدور وسالي أحمد وحسام سلامة وخوشناف ظاظا.

المسرحية التي أنتجها “المسرح القومي” في وزارة الثقافة السورية قدمت أول مرة عام 1992، وشارك فيها زيدان ممثلاً ومخرجاً، ثم أعاد عرضها على خشبة “مسرح الحمراء” برؤية مختلفة في العام 2008، وقاسمه البطولة حينها: شكران مرتجى ومحمد حداقي وفادي صبيح وأسيمة أحمد وحازم زيدان وطالب عزيزي، ليعيد إنتاج العرض للمرة الثالثة بصيغة جديدة عقب مرور نحو 29 عاماً على إنتاجه للمرة الأولى.