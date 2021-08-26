إخماد حريق في باص للنقل الداخلي باللاذقية

أخمد فوج إطفاء اللاذقية حريقاً نشب ضمن باص معطل للنقل الداخلي ضمن كراج إدارة الشركة جانب كراجات البولمان بمدينة اللاذقية.

قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، أوضح بأن سرعة وصول الآليات حالت دون امتداد النيران إلى باص آخر متوقف بمحاذاة الباص المحترق، لتقتصر الأضرار على الماديات بالباص المحترق وأخرى بسيطة في الباص الآخر.

من جهته، أشار مدير عام شركة النقل الداخلي باللاذقية، المهندس طارق عيسى، إلى أن الباص معطل منذ سنوات ومركون ضمن كراج الشركة.

ولفت إلى أنه عند اشتعال النيران فيه تم استدعاء فوج الإطفاء وإبعاد الباص الآخر المركون بمحاذاته وإخماد الحريق.