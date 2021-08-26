الحرارة توالي ارتفاعها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت، في نشرتها، أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما عن الرياح، ذكرت المديرية أنها متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو صحواً حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.