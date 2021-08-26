المقداد لنظيره الإيراني: استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين

أعرب الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين، عن تهنئته الحارة لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، بمناسبة توليه هذا المنصب.

في برقية أرسلها بهذه المناسبة ، أكد الوزير المقداد أن تعيين الوزير عبد اللهيان في المنصب قوبل بارتياح من كل من يعرف خبرته في الشؤون الدولية وشؤون المنطقة.

كما عبر الوزير المقداد عن تمنياته للوزير الإيراني الجديد بدوام التوفيق والنجاح واستمرار التعاون القائم بين وزارتي خارجية البلدين بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وبما يعزز صمود البلدين في مواجهة قوى الاستكبار العالمية.