اليابان: اللقاح الأمريكي موديرنا يحتوي على أجسام غريبة

أعلنت اليابان اليوم تعليق استخدام 1.36 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لكورونا بسبب وجود خلل في ثلاث شحنات وزعت في البلاد.

وقالت مجموعة تاكيدا اليابانية للأدوية والتي تستورد هذا اللقاح وتوزعه في اليابان في بيان اليوم إنها “تلقت معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة آتية من ثلاث شحنات مختلفة”.

وأضافت “بعد التشاور مع وزارة الصحة قررنا تعليق استخدام اللقاحات الآتية من الشحنات الثلاث أي ما يعادل 1.36 مليون جرعة اعتباراً من اليوم” مطالبة شركة موديرنا بإجراء تحقيق عاجل حول هذه المسألة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستتعاون مع تاكيدا لتوزيع جرعات بديلة تفادياً لتعطيل برنامج التلقيح الوطني الذي يتسارع منذ بضعة أشهر بعد انطلاقة بطيئة.

وتلقى نحو 43 بالمئة من اليابانيين اللقاح كاملاً غير أن البلاد تواجه حالياً مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفعل المتحورة دلتا الأكثر مقاومة والأسرع انتشاراً.