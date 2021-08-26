رئيس تحرير ويكيليكس يكشف تواطؤ الإعلام الغربي بإخفاء حقيقة الحرب على أفغانستان

أكد رئيس تحرير موقع ويكيليكس، كريستين هرافنسون، أن وسائل الإعلام الغربية تواطأت بإخفاء حقيقة الحرب على أفغانستان، معتبراً أن الانسحاب الأمريكي المتسرع من هذا البلد لا ينبغي أن يفاجئ أحداً.

وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم، ذكر هرافنسون أن قدرة واشنطن على خداع العالم لعقدين من الزمان هي ما تدعو إلى الصدمة، حيث تواطأت وسائل الإعلام الغربية في إخفاء حقيقة الحرب في أفغانستان ما سمح بتعزيز تلك الكذبة غير العادية طوال هذه المدة.

وأضاف بأن الحرب التي شنتها واشنطن منذ 19 عاماً على أفغانستان كانت كذبة كبيرة، لم يستفد منها سوى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي ومقاولي القطاع الخاص، ولا يعد الانسحاب الفوضوي الراهن مفاجأة لكن وسائل الإعلام الرئيسية حول العالم لم تدرك الأكاذيب التي أطالت الحرب منذ فترة طويلة.

وكان موقع ويكيليكس نشر مجموعة من الوثائق التي رسمت جميعها صورة حقيقية لما كان يحدث في أفغانستان قبل 11 عاماً، بحسب هرافنسون، والذي أوضح بأن ما تسمى (مذكرات الحرب الأفغانية)، وهي عبارة عن مجموعة من السجلات العسكرية الداخلية الأمريكية والبرقيات الدبلوماسية ووثائق من وكالة المخابرات المركزية، تغطي الفترة بين 2004 و2010.

كما أشار إلى أنه على الرغم من ملف تفريغ تلك الوثائق إلا أن التصور العام عن الحرب في أفغانستان لم يتغير واستمرت الأكاذيب.