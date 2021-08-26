ضبط حركة سوق الحصويات و عدم تدخل العامل الشخصي و المحسوبيات في توزيعها

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية مجموعة من التدابير و الإجراءات لضبط حركة نقل المواد الحصوية و متابعة واقت العمل و حركة النقل عبر محطة الشربيت لنقل الحصويات والاجراءات المعمول فيها لنقل المادة من حمص عبر قاطرات السكك الحديدية وتوزيعها في المحافظة.

وخلال جولة تفقدية لمحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم رافقه فيها مديرو الخدمات الفنية و فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والسكك الحديدية طلب المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين الاحضارات وفق الاحتياج المطلوب للمحافظة من كافة المواد ولفترات زمنية مناسبة و أن يبقى بالمحطة رصيد كاف أقلها عشرة أيام ضبط و إلغاء السوق السوداء وارتفاع اسعار المادة ، و أكد أنه المطلوب وضع آلية مناسبة أيضاً لتسليم المادة في أرض المحطة وعدم تدخل العامل الشخصي والمحسوبيات وتشكيل مكتب متابعة يضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية ومستثمر المحطة.

وشدد المحافظ على ضرورة إيجاد مواقع في مراكز المناطق ومنها جبلة لتوفير المادة في أسواق المناطق بسهولة إذ انه من غير المقبول أن يقصد المحطة باللاذقية سيارات من الارياف البعيدة لمناطق المحافظة.

وبعد الجولة عقد المحافظ السالم اجتماعاً ضمّ ممثلي الجهات العامة المعنية و أصحاب المقالع لوضع تصورات عامة تاخذ بالحسبان توفير الاحتياجات ومصلحة العاملين و تمّ إقرار إلغاء كل التراخيص الممنوحة لاستصلاح الأراضي و التي تبين أنها تعمل كمقالع .