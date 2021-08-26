طرطوس تستعد لتسويق ٢١٤ ألف طن حمضيات و١٦ ألف طن تفاحيات

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

لم تكتف محافظة طرطوس أن تكون أم زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون النقي والحمضيات والتفاحيات والرمان والعنب والتين والدراق والكرز وسيدة زراعة البيوت المحمية التي تنتج عشرات أنواع الخضار من البندورة والخيار والفليفلة والفاصولياء واللوبياء والباذنجان والكوسا إلخ…إلى زراعة البطاطا والبصل وغيرها إلى جانب التربية الحيوانية والفروج ولو أتيح لها الاهتمام والرعاية والمتابعة وحسن استثمار مواردها الزراعية والمائية التي تستحقها لشكلت بلا منازع سلة سورية الغذائية والحيوانية بامتياز.

واليوم تستعد طرطوس لتسويق انتاجها التفاحي والحامضي من خلال اللقاء الذي دعا له محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بحضور عضوي قيادة الفرع محمود شاليش وحمال غزيل لوضع التحضيرات اللازمة لتسويق موسمي التفاح والحمضيات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسويق الأمثل وبين مدير زراعة طرطوس علي يونس أن الانتاج المتوقع من التفاح يقدر بحوالي ١٦٠٠٠ طن و٢١٤ ألف طن من الحمضيات وتبلغ الكلفة التقديرية لكغ التفاح حوالي 885 ل.س والبرتقال حوالي 400 ل.س.

وتم استعراض المعوقات التي يعاني منها المزارعون وصعوبة تأمين مادة المحروقات وضرورة تأمين بطاقة خاصة وتطبيق نظام الرسائل لآلياتهم ومشكلة انقطاع الكهرباء والماء وغيرها وإيجاد التسهيلات لفتح أسواق خارجية للمنتجات لأنها من الحلول الإيجابية والهامة لدعم المزارعين وطلب المحافظ من السورية للتجارة الإسراع بتجهيز الصالات اللازمة من أجل تسويق التفاح من المزارعين وتأمين الصناديق وتجهيز برادات لاستيعاب المنتج في حال أرادوا استئجارها لتخزين محاصيلهم والتنسيق مع الفروع في المحافظات الغير منتجة للتفاح لتسويق منتج محافظة طرطوس.

وطلب المحافظ من عضوي المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والتجارة الداخلية تشكيل لجنة لوضع تسعيرة للمشاغل التي توضب المنتجات و تكليف فرع المحروقات بتأمين مادة المازوت لنقل المحاصيل الزراعية بالتنسيق مع عضوي المكتب المختصين.

حضر الإجتماع عضوي المكتب التنفيذي راتب ابراهيم وبيان عثمان ورئيس إتحاد الفلاحين وممثل لجنة مصدري طرطوس ومدراء الزراعة والإصلاح الزراعي السورية للتجارة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع المحروقات والمالية ورئيس لجنة تجارسوق الهال