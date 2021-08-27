ثلاثة أيام للتخلص من آثار تسرب الفيول داخل محطة التوليد وخمسة عشر يوماً لمياه البحر … تشكيل لجنة معالجة في جعبتها عشرة ملايين ليرة

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس الحرارية ولملمة الآثار البيئية الجانبية التي خلفها وصول الفيول إلى البحر والشواطىء الشمالية وفي شوارع وساحات المحطة…

وضع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى خلال لقائه صباح اليوم الجمعة مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء و إدارة محطة توليد بانياس والمعنيين فيها عشرة ملايين ليرة بتصرف اللجنة التي شكلها برئاسة نائب المحافظ بسام حمود لمتابعة ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي المفاجىء من أحد خزانات الفيول الخمسة وحدد موعد ثلاثة أيام للانتهاء من تلك الآثار والمخلفات التسرب داخل المحطة وخمسة عشر يوماً للتسرب الواصل إلى مياه البخر كحد أقصى وأن كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بتصرف اللجنة بشكل فوري ومباشر للتخلص من الآثار البيئية السلبية التي تسبب بها تسرب الفيول براً وبحراً …

وعرض المختصون من الحضور لطرائق المعالجة المثلى التي تعتمد على نبات القصب وأوراق الشجر وأكياس الخيش واليد العاملة على أن يتم توزيع العمل على مناطق يشرف على كل منها أحد المختصين…

بسام حمود نائب المحافظ أكد أن اللجنة باشرت العمل منذ اللحظة الأولى للملمة الآثار التي خلفها التسرب…

مدير عام مؤسسة التوزيع محمود رمضان أكد أن السيطرة على التسرب تم بنسبة ٩٠٪؜ وبزمن قياسي وخفف من حجم التسرب والتهويل المبالغ به على صفحات التواصل…

عيسى صواف مدير عام محطة توليد بانياس أكد ان كمية التسرب الواصل لمياه البحر لا تتجاوز الأربعة أطنان من الفيول خلافاً لما أشار إليه مدير موانىء بانياس الذي أكد ان الفيول ظهر على مسافة كيلومتر داخل البخر في بعض المناطق…!!

مدير بيئة طرطوس أشار إلى أن التلوث تركز في منطقتي عرب الملك شمالاً وبعض شواطىء اللاذقية…

ضم اللقاء مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان وعيسى صواف مدير عام الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس وأمين الشعبة العمالية للحزب وعضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بيان عثمان ومدراء الموانىء والري والصرف الصحي ومديرية الييئة والمحروقات والجاهزية ومجلس مدينة بانياس ومدير منطقة بانياس والإدارات المعنية في محطة التوليد…