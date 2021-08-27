مصدر خاص للبعث ميديا.. ترصيف ناقلة بمئة ألف طن نفط خام اليوم بميناء بانياس النفطي

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي

أكد مصدر مطلع في مدينة بانياس ترصيف ناقلة محملة بمئة ألف طن نفط خام بعد ظهر اليوم الجمعة في مرفأ بانياس النفطي…

وقد بدأت عمليات التفريغ فور الانتهاء من ترصيف الناقلة في عرض البحر أمام مرابط التفريغ الخاصة حيث تم البدء بالتفريغ في الخزانات الخاصة لمعالجة النفط الخام في شركة مصفاة بانياس لاستخراج مختلف المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز وغيرها…

وذكر ذات المصدر أن الكمية الواصلة تؤمن تشغيل المصفاة لأكثر من عشرة أيام ، كما أنه من المتوقع وصول ناقلة ثانية للنفط الخام خلال اليومين القادمين…