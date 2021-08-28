الحجز على أموال أكثر من 650 شخصاً في حلب وسرية التحقيق تمنع تداول التفاصيل

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

أصدرت وزارة المالية، الخميس، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

ومتابعة للموضوع اتصل البعث ميديا بالدكتور خالد البنود مدير مالية حلب الذي أوضح أن مديرية المالية كجهة تنفيذية ستقوم بتنفيذ مضمون القرار بالحجز وذلك بناء على قرار الهيئة، مؤكداً أن المديرية تبلغت القرار ولا تعلم حيثيات الملف وتفاصيله.

ولدى اتصالنا مع مدير فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب الأستاذ كنعان أسعد، بين أن القرار التفتيشي صادر عن إدارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، وحسب المادة / 55 / من قانون الهيئة تتسم التقارير التفتيشية بالسرية التامة وغير قابلة للتداول بوسائل الإعلام، وبالتالي فرع حلب غير مخول بالادلاء بأي معلومات عن هذا الملف أو غيره.

يشار إلى أن العديد من ملفات الفساد في حلب تتعلق بعدد من المؤسسات يتم التحقيق بها وهي على قدر كبير من الأهمية، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها قريباً وفق مصادر خاصة.