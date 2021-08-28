نائب لبناني: التعاون بين المقاومة والجيش العربي السوري شكل حزام أمان للبنان بوجه الإرهاب

أشار الوليد سكرية، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني، إلى أن التعاون بين المقاومة والجيش العربي السوري شكل حزام أمان للبنان بوجه الإرهاب ومنع وصول الإرهابيين إلى المناطق اللبنانية.

وجدد سكرية في تصريح له اليوم التمسك بخيار المقاومة باعتباره الحل الوحيد لردع العدوانية الإسرائيلية وقال إن “المقاومة نشأت للدفاع عن لبنان وعن الشعب اللبناني بوجه الاحتلال والغطرسة الإسرائيلية، ومن يردع الكيان الإسرائيلي من الاعتداء على الأراضي اللبنانية هي المقاومة”، داعيا إلى مواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي الخانق على لبنان ودول محور المقاومة.