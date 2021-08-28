وزير الكهرباء: دخول العنفة الأولى من محطة الرستين نهاية هذا العام

أكد وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين أثناء زيارته محطة الرستين اليوم أنه في نهاية العام الجاري ٢٠٢١ ستكون العنفة الأولى من المحطة في الخدمة باستطاعة ١٨٣ ميغاواط وستنتهي أعمال كامل المحطة في نهاية العام القادم باستطاعة ٥٢٦ ميغا واط بكلفة ٤٢٢ مليون يورو وستعمل على تغذية الساحل السوري بالكامل بعد ربطها بالشبكة.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تسعى بالتوازي لإعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القديمة التي تعرضت للتخريب بهدف إعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه موضحاً انه يجري العمل على صيانة محطات توليد حلب بكلفة ١٢٤مليون يورو ومحطة توليد تشرين بكلفة ٣٠مليون يورو ومحطة محردة بكلفة ١٠٠مليون يورو في محاولة من الوزارة لمواجهة أزمة الكهرباء . ولفت الزامل إلى دخول سورية في مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة مبيناً وجود تشريعات تفتح المجال إمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقات المتجددة.

واكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المحافظة تعمل على إزالة الإشغالات والعقبات التي تعيق المشروع وتأمين وصول المعدات من مرفأ اللاذقية إلى موقع الرستين.

وأوضح المهندس نذير دنورة مدير مشروع محطة الرستين أن المحطة تتضمن ٤ أقسام تشمل تنفيذ خط الغاز من محطة بانياس إلى موقع المحطة مع محطة القياس وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠٪؜ للعنفة الغازية الأولى والعنفة البخارية كما يتم تجهيز أعمال العنفة الغازية الثانية وزراعة الأوتاد ووضع القواعد الأساسية البنية التحتية لها .

كما و اطلع الوزير على واقع سير العمل في قرى الريف الشمالي في محافظة اللاذقية .

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق