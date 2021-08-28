وقفة احتجاجية.. أهالي “أبو حمام” بدير الزور يطالبون “قسد” بالكشف عن مصير أبنائهم المخطوفين

نظم أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بالكشف عن مصير أبنائهم المخطوفين وإطلاق سراحهم غير المشروط، منددين بجرائم ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي المرتبطة.

وذكرت مصادر أهلية لـ”سانا”من دير الزور أن “أهالي قرية أبو حمام بالريف الشرقي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها الطرقات المؤدية إلى القرية بالإطارات المشتعلة تنديدا بجرائم ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً بحق أبنائهم مطالبين بكشف مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم”.