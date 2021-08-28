116 جناحاً في أسواق العيلة بحلب والبيع بأسعار مخفضة

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

بمناسبة اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد استجابة حقيقية لمخرجات اجتماع الخير حين التقت السيدة أسماء الأسد عدداً من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية ورؤساء غرف التجارة والصناعة من جميع المحافظات للبحث في تنظيم جهود الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجاً وكيفية الاستفادة من عمل جميع المبادرات الخيرية والإنسانية بهدف إيصالها إلى مختلف المحتاجين في جميع المناطق السورية ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الضاغطة، افتتح مساء اليوم في حلب أسواق العيلة / سوق الخير / بمشاركة 116 جناحاً لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مُخفضة تصل حسوماتها إلى ‎%‎50 ، كما يضم السوق كافة مستلزمات واحتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية .

وبين إيهاب اسمندر مدير عام للهيئة العامة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المنظمة للمعرض أن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن برامج الدعم العملية للهيئة ويشارك فيها 130 مشروعاً من مختلف المحافظات السورية ويستمر لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد لهذه الدورة وهناك عروض وتخفيضات حقيقية تصل لبعض المنتجات لاكثر من ‎%‎40 كونها تباع من المنتج إلى المستهلك دون وسيط .

محمد واعظ مدير التأمينات الإجتماعية أوضح أن السوق شامل ومتكامل ويعد فرصة مناسبة لمساعدة اكبر شريحة من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

عبد الحميد مسلم مدير فرع السورية للتجارة أشار إلى أن السوق يضم مجموعة واسعة من المواد والسلع الغذائية ومستلزمات طلاب المدارس من قرطاسية وحقائب وصداري وبأسعار منافسة وبأقل من سعر السوق بفارق مريح.

عدد من زوار المعرض أشادوا بهذه المبادرة والتي من شأنها أن تخفف من أعبائهم المالية كون الأسعار مخفضة.

حضر الافتتاح الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب ومعنيون.