الحسكة.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية تل طويل في ناحية تل تمر

قصفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المرتبطة به قرية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “قصفاً بالمدفعية والهاون نفذته قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المتمركزين في قريتي تل مندل والسودا طال قرية تل طويل إلى الغرب من بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات دون تسجيل إصابات بين الأهالي”.