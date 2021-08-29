السفير هريدي: واشنطن تعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة في سورية

ذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الولايات المتحدة تعرقل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في سورية.

وقال هريدي في تصريح لـ”سانا” من القاهرة أن الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب تستهدف سورية التي تقف وتواجه هذا الإرهاب بكل قوة وحزم وتمارس عليها مختلف أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن السياسات الأمريكية تتسم بالتخبط في الوقت الراهن حيث تمارس واشنطن الضغوط على الحكومات والدول العربية من أجل منعها من استعادة العلاقات الطبيعية مع سورية.