بنسبة 91%.. “إيدا” تخفض إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك

مع اجتياح الإعصار إيدا حقول النفط البحرية، أعلن مكتب السلامة والأمن البيئي المسؤول عن تنظيم صناعة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة أن شركات الطاقة خفضت إنتاج النفط الخام من خليج المكسيك بنسبة 91% أو 1.65 مليون برميل.

وقال مكتب السلامة والأمن البيئي إن “شركات الطاقة خفضت السبت إنتاج النفط الخام من خليج المكسيك بنسبة 91% أو 1.65 مليون برميل مع اجتياح الإعصار إيدا حقول النفط البحرية”.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن “الشركات خفضت أيضا 1.89 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي أو 85% من الإنتاج”.

هذا وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية “مداً بحرياً يهدد الأرواح” عندما يبلغ الإعصار اليابسة على سواحل لويزيانا وميسيسيبي، محذرةً من “أضرار كارثية للرياح”، وناشدت الأهالي في المناطق المتأثرة الالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين.