حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.. وزارة التربية تطلب من مديرياتها التقيد التام بتعليمات صارمة

نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية على فيسبوك الإجراءات الواجب اتباعها تأكيدا على البروتوكول الصحي في المدارس جاء فيه:

حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في الميدان التربوي، وتأكيداً على البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده في المدارس، وزارة التربية تطلب من مديرياتها في المحافظات التقيد التام بما يأتي:

1 – البدء بحملة توعوية تثقيفية حول الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد 19) وأهمية تلقي اللقاح المضاد له مع بدء العام الدراسي 2021-2022.

2-التأكيد على جميع العاملين في القطاع التربوي أهمية توعية الطلاب حول وسائل الوقاية من العدوى بالوباء ومتابعة البرامج التوعوية التثقيفية التي تبثها الوزارة حول ذلك.

3-تسجيل التلاميذ (خاصةً مرحلة التعليم الأساسي) في أقرب مدرسة إلى أماكن سكنهم وذلك لتجنب استخدام وسائل النقل.

4-منح الإجازات الصحية للتلاميذ أو الطلاب المصابين بأعراض مشتبهة أو مؤكدة بفيروس كورونا بشكل فوري و مباشرة من قبل طبيب الصحة المدرسية.

5-التساهل في إجراءات منح الإجازة المرضية للمعلمين والمدرسين وكافة العاملين في الحقل التربوي المصابين بإصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

6-معاملة المعلمين والمدرسين المتقدمين بالعمر الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين أو المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والآفات القلبية والوعائية كمعلمين ومدرسين احتياط، وذلك في حال وجود فائض في المدرسة للعام الدراسي 2021 -2022.

7-تفقد الجاهزية التامة للبيئة الفيزيائية في المدارس، والتأكد من نظافة المناهل ودورات المياه والخزانات، وإبلاغ دائرة الأبنية المدرسية لإصلاح الأعطال في حال وجودها إضافة إلى تأمين الكميات الكافية من الصابون والكلور والحرص على توافر المياه النظيفة في كافة المدارس.

8-العمل على تعقيم كافة المدارس بالكلور المدد ووفق خطة التعقيم المعممة من مديرية الصحة المدرسية في الإدارة المركزية قبل بداية العام الدراسي والتأكيد على التنظيف اليومي ومراقبته من قبل مديري المدارس وتحميلهم المسؤولية الكاملة في حال التقصير.

9 -العمل على تكثيف برنامج التثقيف الصحي والمنهج الصحي المدرسي ولاسيما ما يتعلق منه بالنظافة الشخصية والعامة وأساليب الحياة الصحية مع تخصيص نصف ساعة أسبوعياً لكل صف بالتثقيف الصحي.

10-العمل على تجنب الازدحام في الباحات والصفوف قدر الإمكان واللجوء إلى الدوام النصفي والتسويات بين المدارس للإقلال من عدد التلاميذ والطلاب في القاعات الصفية مع التأكيد على تهوية الصفوف بشكل مستمر ولاسيما بين الحصص الدرسية.

11-التقيد بارتداء الكمامة والتباعد المكاني أثناء إقامة النشاطات والفعاليات وعدم زيادة نسبة الإشغال في القاعات والأماكن المخصصة لذلك عن 40-50% والتشدد في إجراءات النظافة العامة والتعقيم.

12 -التأكيد على وجود مشرف صحي في المدارس، وإخضاع غير المدربين منهم لدورة رعاية صحية أولية وتثقيف صحي وتعريفهم بالمهام الموكلة إليهم والمعممة من وزارة التربية.

13 -التقيد بارتداء الكمامة من قبل المعلمين والمدرسين وكافة العاملين في المدارس.

14-التأكد من وجود ماسح حراري في المدارس مع الالتزام بإجراء المسح الحراري يومياً لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين والإداريين المتواجدين في المدرسة من قبل المشرف الصحي أو من يتم تكليفه من مدير المدرسة.

15-التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية في المقاصف المدرسية المعممة من قبل وزارة التربية وعدم السماح ببيع أغذية أو مشروبات غير معبأة أو مغلفة بشكل آلي وصحي ومن مؤسسات مرخصة صحياً مع التزام عمال المقصف باللباس الخاص وارتداء الكمامات والقفازات داخل المقصف.

16-إلزام المدارس التي تستخدم وسيلة نقل للطلاب بتعقيمها مرتين يومياً قبل ركوب الطلاب صباحاً ومساءً مع تعقيم اليدين للطلاب قبل الصعود إلى الحافلة وتجنب الازدحام فيها مع إلزام السائق والمشرفة بارتداء الكمامة.

17 -العمل على استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا لكافة المعلمين والمدرسين والاداريين العاملين في المدارس بالتعاون مع مديرية الصحة العامة وبالسرعة القصوى.

18 -التنسيق التام بين دائرة الصحة المدرسية ومديرية الصحة فيما يتعلق بترصد الإصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ والطلاب والعاملين في الحقل التربوي على أن يتم موافاة مديرية الصحة المدرسية في الإدارة المركزية بتقرير يومي عن الحالات المشتبهة والمؤكدة والإجراءات المتخذة بشكل مفصل.

19 -التأكيد على تنفيذ كافة البرامج الزمنية الخاصة بالعاملين في دوائر ومستوصفات الصحة المدرسية والمعممة من مديرية الصحة المدرسية في الإدارة المركزية مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية الفردية.

20 -القيام بإغلاق الصف أو المدرسة التي يسجل فيها ازدياد واضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا والمؤكدة بمسحات إيجابية الـــ pcr خلال فترة زمنية وجيزة من قبل رئيس دائرة الصحة المدرسية لمدة أسبوع أو أسبوعين وبقرار يصدر من مدير التربية في المحافظة المعنية.

21 -تطبق هذه الإجراءات على كافة مدارس الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة والمستولى عليها والمعاهد التابعة لها.

متابعة صفوان الماضي