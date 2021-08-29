روبوت يقلد العواطف البشرية!

مع التقدم الهائل الذي يشهده عالم صناعة الروبوتات، ابتكرت شركة بروموبوت الروسية روبوتاً يشبه الإنسان يتمتع بيدين متحركتين قادرتين على الإيماء والتواصل مع الجمهور.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الإعلامي بالشركة قوله: “أبرز خواص النسخة المطورة من الروبوت يتمثل بقدرة يديه على الحركة في 12 درجة من الحرية وان كل يد للروبوت الجديد مزودة بثمانية محركات تمكن الإنسان الآلي من نقل حمولات يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام وإشارة الاتجاه والشد على يد محاوره وإرسال قبلات هوائية”.

وكشف أوليغ كيفوكورتسيف مدير تطوير الشركة عن إن بروموبوت تخطط أيضاَ لتعليم الروبوت الكتابة في لغات عدة والرسم مشيراً إلى أن الشركة بدأت العمل على تزويد الروبوت برجلين متحركتين.