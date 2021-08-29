سوق العيلة بالحسكة يخفض ٤٠ % عن السوق المحلية

البعث ميديا || الحسكة – إسماعيل مطر

افتتح اللواء غسان خليل محافظ الحسكة سوق العيلة وسط مدينة الحسكة، وذلك بالتعاون بين مجلس مدينة الحسكة وغرفة التجارة والصناعة والسورية للتجارة وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظة.

وبي عمر حمو مدير السورية للتجارة بأن الهدف من افتتاح هذا السوق هو تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين ولاسيما القضايا المتعلقة بافتتاح العام الدراسي الجديد من ألبسة مدرسية وقرطاسية إضافة إلى المواد والسلع والاحتياجات المتعددة للمواطنين، مبينا أن نسبة تخفيض الأسعار عن السوق المحلية نحو الـ ٤٠ % مشيرا إلى أنه هناك إقبال ملحوض على عمليات الشراء من قبل الأخوة المواطنين في اليوم الأول.

حضر الافتتاح المهندس تركي حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة وعدد من الرفاق أعضاء قيادة الفرع وعدد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.