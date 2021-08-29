شويغو: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة بأفغانستان

حذرت روسيا من أن الجيش الأمريكي ترك وراءه كميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لقناة سولوفيوف لايف كما نقل موقع روسيا اليوم إن الأمريكيين “تركوا كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة كمنظومات الدفاع الجوي والمضادة للدبابات”، لافتا إلى أن من بين هذه الأسلحة أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وأخرى موجهة مضادة للدبابات وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات.

وأوضح شويغو أن وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات في أفغانستان.