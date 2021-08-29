صالح يبحث مع السفير الدندح العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح، وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق وسورية وسبل تطويرها والأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة جمهورية العراق، أنه تم خلال “اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب”.

وبحسب البيان أكد صالح أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة مشيراً إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية.