نقل الصناعات المعدنية خارج مدينة اللاذقية بعد تزويد موقعها الجديد بالكهرباء

أكد رئيس اتحاد حرفيي محافظة اللاذقية جهاد برّو في تصريح ل ” البعث ميديا ” أن نقل حرفة الصناعات المعدنية من مدينة اللاذقية إلى المنطقة الصناعية الجديدة لايزال مطروحاً و متابعاً بشكل مكثّف مع مجلس مدينة اللاذقية و مديرية المنطقة الصناعية و المؤسسات المعنية في محافظة اللاذقية و قد تم بحث هذا الموضوع مؤخراً بشكل معمّق في اجتماع مكتب العمال و الاقتصادي الحزبي الفرعي.

و أوضح برّو أن عملية نقل حرفيي الصناعات المعدنية و عددهم نحو ٨٠٠ حرفي يزاولون عدة حِرف أهمها الحدادة و الألمنيوم و خراطة المعادن و لحام الأوكسجين و غيرها يمكن أن تتم بعد تزويد منطقة مقاسم الصناعات المعدنية في المنطقة الصناعية الجديدة بمركزي تحويل الكهرباء و ذلك لتزويد هذه المنطقة بالكهرباء يتم التنسيق مع مجلس المدينة بهذا الخصوص لأن هذه الحرفة مخطط نقلها و لاتزال قيد الانتظار لحين استكمال التجهيزات الضرورية و أهمها الطاقة الكهربائية سواء في منطقة الصناعات المعدنية و توسع منطقة الصناعات المعدنية و هناك محاضر تتبع بهذا الموضوع مع الجهات المعنية بإشراف محافظة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة