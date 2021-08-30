آخر حصيلة لوفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و515 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 217214884 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 4515053 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 194114330 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 654689 حالة وفاة من أصل 39665515 إصابة تليها الهند مع تسجيل 438387 حالة وفاة من أصل 32737569 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 579330 حالة وفاة من أصل 20741815 إصابة.