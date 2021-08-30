“أيدا” يهدد بكارثة كبرى ويقطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أمريكا

تتوالى تداعيات إعصار “أيدا” الكارثية على أمريكا، حيث ترك “أيدا” أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع “poweroutage”، فإنه لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا، أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء.

​وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، يوم أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومتراً في الساعة.

​ووفقًا للسلطات المحلية، تم إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تماماً بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار.

​وأعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.