الجو صحو والحرارة توالي انخفاضها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويستمر الجو اليوم وغداً صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.