القادري لـ “البعث ميديا”: ثقة العمال العرب .. انتصار لصمود عمال وشعب سورية وتجسد دورهم الداعم والفاعل في حياة الطبقة العاملة العربية

البعث ميديا || بشير فرزان

بانتخاب الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أمينا” عاما” للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للسنوات الخمس المقبلة اختتم المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة الغردقة المصرية …

وفي تصريح “للبعث ميديا ” عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد القادري أن انتخابه أمينا” عاما” للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للسنوات الخمس المقبلة يأتي تجسيداً لدور الحركة النقابية السورية الداعم والفاعل في حياة الحركة النقابية العربية وهو في الوقت نفسه يمثل انتصار لصمود عمال سورية وثباتهم خلف خطوط الإنتاج لصنع كافة مقومات الحياة وتعزيز حالة الصمود واستطاعوا أن يكونوا الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري الذي صنع الانتصار بتضحياته وبطولاته في حربه ضد الإرهاب وداعميه لأكثر من عشر سنوات وبقيادة سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار القادري إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية على مختلف الصعد و تعزيز الدور التاريخي العروبي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي تأسّس في دمشق في 24 آذار/ مارس سنة 1956بهدف الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية والسعي إلى تطوير مستواها الحياتي مادياً ومعنوياً وتفعيل مشاركتها في بناء وتقدّم أقطارها وأمّتها العربية.

ووجه القادري بطاقة شكر إلى العمال العرب ومنظماتهم النقابية على ثقتهم كما حيا الأمانة العامة للسابقة للاتحاد الدولي للعمال العرب وأمينها العام غسان غص مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل لمقاربة التحديات التي تواجه العمال العرب في كافة اقطارهم بما فيها تحديات الفقر والبطالة والتهميش ..إضافة إلى تحديات الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا ودعم خطط التنمية المستدامة ، وزيادة الإنتاج في كافة الأقطار العربية و تعزيز حضور المنظمات النقابية العربية في أوساط جماهيرها ومحاكاة قضاياهم وتحقيق تطلعاتهم والانفتاح على التكتلات النقابية الاقليمية والدولية لخلق تفاهم مشترك حول كافة القضايا والتحديات التي تواجه امتنا العربية .

وأدان المؤتمر في بيانه الختامي الارهاب بكل مسمياته وأشكاله بما فيه الارهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة التي تفرضها الدول الكبرى تحقيقا” لأجندته وووجه التحية لكل القوى الشريفة التي تناهضه وخصوصا” شعب وعمال وجيش وقيادة سورية.. كما أدان التصرفات العنصرية لسلطات الاحتلال الصهيوني بحق العمال العرب في فلسطين والجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة ..ودعا إلى التعاون البناء بين الشركاء -إطراف عملية الإنتاج العرب – حكومات وأرباب العمل والعمال لرسم سياسات تنموية تحقق طموحات العمال أو تحسن أوضاعهم وتؤمن فرص عمل للقضاء على البطالة في كافة أقطار الوطن العربي .

من الجدير ذكره أنه تم انتخاب ستار دنبوس رئيس اتحاد عمال العراق نائبا” للامين العام و ممثل عن كل منظمة قطرية إلى عضوية الأمانة العامة وجبالي محمد المراغي رئيس اتحاد عمال مصر : رئيسا” للمجلس المركزي للاتحاد الدولي و يوسف عبد الكريم رئيس اتحاد عمال السودان نائبا” للرئيس احمد العنزي رئيس اتحاد عمال الكويت: نائبا” للرئيس ولا تفرغ هذه القيادات النقابية الجديدة تيسيرا” وتسهيلا” للعمل ..واقر المؤتمر تعديلات دستورية مهمة باتجاه إعطاء المرونة واللامركزية في عمل الاتحاد ..وعصرنة وتطوير وترشيق أساليب العمل ..والاستجابة لمتغيرات أكثر من نصف قرن من الزمن ..

ومن المعلوم أن مقر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دمشق..