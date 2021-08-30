حقيقة صوت الانفجار القوي في أرجاء مدينة اللاذقية

أسفر انفجار خزان مازوت عن إصابة عامل بحروق شديدة و ترافق الانفجار مع دوي صوت قوي في أرجاء مدينة اللاذقية مدينة اللاذقية.

و ذكر قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أن الخزان موجود في زقاق على شارع ٨ آذار خلف كنيسة قلب يسوع الأقدس بمدينة اللاذقية و فيه بعض بقايا المازوت حيث حدث الانفجار أثناء إجراء عمليات الصيانة / لحام الاوكسجين / و تسبب بإصابة خطيرة تعرض لها العامل .

من جهتها الدكتورة سهام مخول مدير مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية أكدت أن المستشفى استقبلت مصاباً جراء الانفجار تعرض لحروق شديدة و واسعة في مختلف أنحاء جسمه و يتم حالياً تقديم الإسعافات الأولية اللازمة و أن المصاب سيتم نقله لاحقاً إلى طرطوس لاستكمال العلاج.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة