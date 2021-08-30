حمص تحرز المرتبة الأولى في تنفيذ مهام الدفاع المدني

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

جهود كبيرة واستثنائية بذلها عناصر ورجال الدفاع المدني بحمص خلال العام الماضي 2020 لتنفيذ كافة أعمال الإطفاء والإنقاذ، حيث نفذت المديرية /1002/ مهمة منها /581/ عملية إطفاء حرائق مع تقديم محافظة حمص الرعاية والدعم، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية والوقائية من خلال فتح الطرق الزراعية وتحدد ٣٣ نقطة مراقبة للإبلاغ عن الحرائق

جهود كبيرة تكللت بإحراز محافظة حمص للمرتبة الأولى على مستوى القطر لجهة تنفيذ مهام الدفاع المدني.

وبهذه المناسبة قدم اللواء سعيد أسعد العوض المدير العام للدفاع المدني بسورية درع الدفاع المدني لمحافظ حمص المهندس بسام بارسيك.

وباسم العاملين في مديرية الدفاع المدني قدم مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل لمحافظ حمص شهادة تقدير وشكر لجهود المحافظة المبذولة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ مهام الدفاع المدني.

حضر التكريم نائب رئيس المكتب التنفيذي الياس الخوري.