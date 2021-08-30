شركة المحروقات تؤكد: لا تخفيض للكميات الموزعة من البنزين

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أنه لا يوجد أي تغيير في جدول إرسال رسائل تعبئة البنزين ولا أي تخفيض للكميات الموزعة من البنزين بشكل يومي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن التأخير الذي يحصل على رسائل البنزين لأكثر من 7 أيام يعود لتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث حيث أن حمولة الصهريج تعادل ملء 1000 سيارة تقريباً وهذا يعني أن الرسائل سوف تتأخر عن 1000 سيارة لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة لحين تأمين صهريج بديل وتحميله من المخازن إلى الكازية المعنية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأمر يحصل أحياناً وبشكل طارئ وليس بشكل دائم.