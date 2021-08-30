ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور

حملة مداهمات جديدة نفذتها ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في قرية الكسار وبلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدمت على اختطاف عدد من المدنيين.

وبحسب “سانا” فإن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في قرية الكسار بالريف الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

كما أفادت المصادر بأن مجموعات أخرى من ميليشيا (قسد) قامت بتطويق بلدة جديد عكيدات وداهمت منازل المواطنين واستولت على أحد الأبنية فيها رداً على مقتل قياديين اثنين من الميليشيا بكمين استهدف رتلاً مشتركاً مع قوات الاحتلال الأمريكي في البلدة يوم أمس.