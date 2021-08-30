ورشة عمل حول “كوفيد 19” لوزارة الإعلام والصليب الأحمر بحلب

كيفية التعاطي الإعلامي مع مخاطر كوفيد 19 ونشر التوعية المطلوبة لتجنب الإصابة به ،بالإضافة إلى التعريف بمهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية وتعاونها مع مختلف وسائل الإعلام ، ومجمل الأنشطة الإنسانية والمشاريع التنموية والإغاثية التي تنفذه اللجنة ، كانت محور ورشة العمل التي أقامتها مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي في سورية تحت عنوان التغطية الإعلامية في مواجهة تحديات الاستجابة الإنسانية ” كوفيد 19 ” نموذجاً، وذلك في فندق الشهباء بحلب

وتناوب على تقديم المحاضرات كل من عدنان حزام وعلي يوسف وسنا طرابيشي .

وقدم عمار غزالي مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام لمحة خلال افتتاح أعمال الورشة بين فيها أن الورشة تقيمها وزارة الإعلام ضمن خطتها لتدريب وبناء قدرات الصحفيين لتحسين الرسالة الإعلامية وإيصال المعلومة للجمهور بشكل مبسط وصحيح ، لافتاً إلى أهمية أن يكون الإعلامي ملماً بجميع المواضيع ليستطيع إإيصال رسالته إلى الجمهور المستهدف.

وكان خزام قد أشار إلى نشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والنشاطات التي يقوم بها وخاصة في مجال الاستجابة لمرض كوفيد / 19/ كورونا والتحديات التي تواجه عمله ، مستعرضاً المبادئ الأساسية للحركة وشاراتها وأهدافها ومكوناتها وشركاء العمل الإنساني ومجالات عملها .

بدوره أوضح علي يوسف كيفية تواصل اللجنة مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمانحين والإعلام وأطراف النزاع وصناع القرار ، إضافة إإلى تقديم قصص إإنسانية عمل عليها الصليب الأحمر .

في حين قدمت سنا طرابيشي عرضاً للأعمال والنشاطات التي نفذها مكتب اللجنة بحلب منذ تأسيسه إلى يومنا هذا.

وختم الدكتور عربي المصري اليوم الأول بعرض مجموعة من الأمثلة لكيفية التعاطي الصحيح للعمل الإعلامي أثناء الأزمات والحروب والتعامل مع المنظمات الدولية في المجال الإعلامي وإعداد التقارير المناسبة وخاصة للحالات الإنسانية.

حلب – معن الغادري