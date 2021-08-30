ورشة عمل حول “كوفيد 19” لوزارة الإعلام والصليب الأحمر بحلب

ورشة عمل حول “كوفيد 19” لوزارة الإعلام والصليب الأحمر بحلب
كيفية التعاطي الإعلامي مع مخاطر كوفيد 19 ونشر التوعية المطلوبة لتجنب الإصابة به ،بالإضافة إلى التعريف بمهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية وتعاونها مع مختلف وسائل الإعلام ، ومجمل الأنشطة الإنسانية والمشاريع التنموية والإغاثية التي تنفذه اللجنة ، كانت محور ورشة العمل التي أقامتها مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي في سورية تحت عنوان التغطية الإعلامية في مواجهة تحديات الاستجابة الإنسانية ” كوفيد 19 ” نموذجاً، وذلك في فندق الشهباء بحلب
وتناوب على تقديم المحاضرات كل من عدنان حزام وعلي يوسف وسنا طرابيشي .
وقدم عمار غزالي مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام لمحة خلال افتتاح أعمال الورشة بين فيها أن الورشة تقيمها وزارة الإعلام ضمن خطتها لتدريب وبناء قدرات الصحفيين لتحسين الرسالة الإعلامية وإيصال المعلومة للجمهور بشكل مبسط وصحيح ، لافتاً إلى أهمية أن يكون الإعلامي ملماً بجميع المواضيع ليستطيع إإيصال رسالته إلى الجمهور المستهدف.
وكان خزام قد أشار إلى نشأة الحركة الدولية للصليب الأحمر والنشاطات التي يقوم بها وخاصة في مجال الاستجابة لمرض كوفيد / 19/ كورونا والتحديات التي تواجه عمله ، مستعرضاً المبادئ الأساسية للحركة وشاراتها وأهدافها ومكوناتها وشركاء العمل الإنساني ومجالات عملها .
بدوره أوضح علي يوسف كيفية تواصل اللجنة مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمانحين والإعلام وأطراف النزاع وصناع القرار ، إضافة إإلى تقديم قصص إإنسانية عمل عليها الصليب الأحمر .
في حين قدمت سنا طرابيشي عرضاً للأعمال والنشاطات التي نفذها مكتب اللجنة بحلب منذ تأسيسه إلى يومنا هذا.
وختم الدكتور عربي المصري اليوم الأول بعرض مجموعة من الأمثلة لكيفية التعاطي الصحيح للعمل الإعلامي أثناء الأزمات والحروب والتعامل مع المنظمات الدولية في المجال الإعلامي وإعداد التقارير المناسبة وخاصة للحالات الإنسانية.
حلب – معن الغادري