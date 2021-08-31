إصابة ضابط وأربعة عناصر أثناء إلقاء القبض على أحد المجرمين الخطيرين

أثناء قيام إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ليل أمس الساعة ٢٣.٠٠ من مساء امس بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطيرين على طريق الحرش أقدم المطلوب ( ا – ق) على فتح قنبلة ورميها على الدورية محاولاً الهروب ما أدى لإصابة ضابط برتبة ملازم أول وأربعة عناصر ، وتمكنت الدورية من إلقاء القبض على المجرم المذكور ، تم إسعاف الضابط والعناصر إلى مشفى تشرين الجامعي لتلقي العلاج. و قد قام الرفيقان المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وقائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغًجري بزيارة المصابين في المشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي والاطلاع على الاجراءات الصحية والاسعافية المقدمة لهم في المشفى.

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة