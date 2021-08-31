درعا.. وحدات الجيش ترد على اعتداءات المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية في المدينة

جددت المجموعات الإرهابية قبل ظهر اليوم اعتداءاتها على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش في درعا لإفشال جهود الحل السلمي لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرجاء المحافظة.

وذكرت “سانا” أن المجموعات الإرهابية أطلقت عدة قذائف هاون على أحياء مدينة درعا ما استدعى رداً من وحدات الجيش التي استهدفت بعدة ضربات مركزة مناطق إطلاق القذائف في أحياء درعا البلد وطريق السد.

واستشهد أمس 4 جنود وأصيب 15 آخرون بجروح جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا كما أصيبت طفلة وأمها جراء الاعتداءات التي طالت أيضا الأحياء السكنية.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.