شيبستيك: أمريكا تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحها في سورية

ذكر الصحفي التشيكي ايفو شيبستيك، أن الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحها في سورية وغيرها من الدول.

وأشار شيبستيك في مقال نشره اليوم في موقع ارغومينت الالكتروني إلى أن الكثير من العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة تحت اسم الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي شكلت دعما للإرهاب بدلا من محاربته لافتا إلى أن واشنطن تستمر ورغم كل شيء في تمويل وتسليح الإرهابيين الذين تخدم نشاطاتهم مصالحها، مبين أن الإدارات الأميركية لا تأخذ أي أهمية للبعد الأخلاقي في مسألة دعم الإرهاب لأن ما يهمها هو تحقيق مصالحها فقط.