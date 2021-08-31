ميليشيا “قسد” تمنع الكوادر الإدارية من الدخول إلى مدارس حي طي بالقامشلي

في سياق ممارساتها الإرهابية بحق الأهالي ضمن المناطق التي تسيطر عليها بالجزيرة السورية، منعت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الكوادر الإدارية والتعليمية من الدخول إلى مدارس حي طي بمدينة القامشلي.

مديرة تربية الحسكة، الهام صورخان، بينت أن دوريات تابعة لميليشيا “قسد” منعت الكوادر الإدارية والتعليمية من الدخول إلى ثلاث مدارس في حي طي بمدينة القامشلي، هي ثانوية ابن سينا ومدرستا غزة وفيصل حسي الابتدائيتان، قبيل ساعات من توجههم إلى المدارس تحضيرا لانطلاق العام الدراسي الجديد.