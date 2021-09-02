المحافظ ل” البعث ميديا ” : حريصون على حقوق المواطنين والعودة إلى الحجر الأسود قريبة ونسبة الإنجاز ٨٥ %

البعث ميديا || ريف دمشق – علي حسون

كشف محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران عن عودة قريبة لأهالي منطقة الحجر الأسود وذلك بعد أن إنجاز البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي بنسبة ٨٥ % .

وأوضح المحافظ في تصريح خاص ل ” البعث ميديا ” أن المحافظة طلبت إعداد استمارات من السكان وتقديم وثائق تثبت الملكية وذلك من باب حرص المحافظة على حقوق المواطنين في المنطقة .

وتوقع المحافظ الانتهاء من هذه الإجراءات الورقية خلال أسبوع ومن ثم سيتم البدء بإعطاء الموافقات لترميم وصيانة المنازل وعودة الأهالي إلى منازلهم .

ونوه المحافظ بالتوجيهات الكريمة من القيادة السياسية الممثلة بقائد الوطن سيادة الرئيس بشار الأسد وتأكيده على عودة الأهالي بالكامل إلى مناطقهم بعد ان هجرتهم ودمرت منازلهم العصابات الإرهابية.

يشاؤ إلى أن الأوراق الثبوتية هي بيان ملكية المنزل أو العقار مصدقا من الجهات المعنية مع بيان عائلي وصور البطاقات الشخصية .

وهذا وقد كانت المحافظة أعادت تأهيل خطوط الصرف الصحي في الأحياء الرئيسية وتجهيز بئرين للمياه لتغذية الموطنين وكذلك بدأت عمليات تأهيل شبكة الكهرباء من خلال تركيب محولات ، كما تم ترحيل كميات كبيرة من الأنقاض والأتربة والردميات من قسم كبير من أحياء المدينة ولازالت الأعمال مستمرة ما بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة بمشاريع الترحيل .