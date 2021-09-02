بالصور.. وقفة احتجاجية بالحسكة رفضا لانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته في قطع مياه الشرب عن مليون مواطن

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر

نظمت الفعاليات الاجتماعية والاهلية والدينية وقفة احتجاجية امام القصر العدلي بمدينة الحسكة تنديدا واحتجاجا لقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء في بيان للمشاركين في الوقفة امتداداً لسياسته الإجرامية بحق أبناء سورية يواصل الاحتلال التركي البغيض قطع مياه الشرب عن مليون نسمة من أبناء محافظة الحسكة في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذه الجريمة النكراء التي ترقى إلى مستوى جريمة الحرب الموصوفة.

وأشار البيان إلى أنه في ظل تمادي المحتل بانتهاك القانون الدولي الذي يمنع استخدام المياه سلاحاً تأتي وقفة أبناء الحسكة لإيصال الصوت إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل من أجل إنهاء هذه المعاناة القاسية التي تتزامن مع تفشي وباء كورونا

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتهما في الدفاع عن حق أبناء الحسكة في الحياة وتحميل المحتل التركي ونظام أردوغان المتحالف مع الاحتلال الأمريكي والتنظيمات الإرهابية تبعات هذه الجريمة وإجباره على الامتثال للقانون الدولي بهذا الخصوص.

يشار إلى أن جريمة قطع مياه الشرب وإيقاف تشغيل محطة علوك من قبل المحتل التركي مستمرة منذ أكثر من شهرين في ظل تفاقم معاناة الأهالي جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانتشار وباء كورونا.