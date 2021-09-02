رسو ناقلة غاز بمصب ميناء بانياس النفطي تحمل ٢٢٠٠طن

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي

كشفت معلومات مؤكدة “للبعث ميديا” رسو ناقلة غاز منزلي بعد ظهر اليوم الخميس في ميناء مصب بانياس النفطي ليتم البدء الفوري بتفريغ حمولتها البالغة ٢٢٠٠طن…

وأفادت المعلومات المتوفرة إلى أن احتياجات القطر من الغاز اليومية تصل إلى ١٢٠٠ طن وسيتم توزيع الغاز على كافة المحافظات بنسب محددة…

ومن المتوقع وصول المزيد من نواقل الغاز خلال الأيام القليلة القادمة الأمر الذي نرجو أن يخفف من الاحتقان الحاصل جراء عدم توفر المادة وطول مدة رسالة الغاز التي وصلت حدود المئة يوم ويحدث انفراجات تسهل الحصول على الغاز…

وقد أدى فقدان الغاز المنزلي إلى رواج السوق السوداء حيث تجاوز سعر الأسطوانة المئة ألف ليرة…!!؟