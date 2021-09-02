وفاة ثلاثة أطفال بحريق منزل في أشرفية صحنايا

اندلع حريق الليلة الماضية بمنزل في أشرفية صحنايا بريف دمشق ما أدى لوفاة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة.

العميد محمد الجردي قائد فوج إطفاء ريف دمشق أوضح أن الحريق نشب في شقة على الهيكل تسكنها أسرة وافدة من خارج المحافظة مزودة بنوافذ من النايلون والخشب ما أدى إلى سرعة انتشاره في غياب الوالدين اللذين كانا خارج المنزل ساعة وقوع الحريق.

وبحسب الجردي تشير المعلومات الأولية وشهادات الجوار إلى أن الحريق سببه شمعة مستخدمة للإنارة مع وجود كمية من المحروقات المخزنة في الشقة كون الوالد يعمل سائق سرفيس الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة ووفاة الأطفال الثلاثة.