برعاية الرئيس الأسد.. غدا تدشين مشروعي مجمع شاهين السياحي بكلفة ١٠٠مليار والكرنك للسياحة الشعبية بكلفة ملياري ليرة

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد يفتتح مساء غد السبت مشروع الشاطىء الشعبي المعروف بموقع الكرنك “سابقاً” الذي نفذ بالتعاون مابين مجلس مدينة طرطوس “مالك الأرض” والسورية للنقل والتسويق السياحي “مستثمر المشروع” ويضم ٢١ شاليه خشبية معالجة بطريقة مقاومة للتملح والعوامل الطبيعية من أمطار ورياح وأشعة الشمس واثنتان بيتونية و٢٦ كبين للإيجار اليومي ومطعم وكافيه شاطئية وملاعب متنوعة وألعاب أطفال وشاطىء مفتوح للسباحة ، والشاليهات مجهزة بكامل التجهيزات إضافة إلى تراسات وحدائق وبلاج شاطئي مجهز بالأدواش والشماسي والمنقذين وعيادة طبية وغيرها من الخدمات…

ويقول يزن الشيخ مدير سياحة طرطوس أن الكلفة الإستثمارية للمشروع بلغت بحدود ملياري ليرة سورية ويؤمن مئة فرصة عمل مؤكداً أن المشروع يمكن إدراجه ضمن مشاريع تنشيط السياحة الشعبية والشواطىء المفتوحة…

من ناحية ثانية تشهد مدينة طرطوس مساء السبت أيضاً تدشين مجمع شاهين السياحي على شاطىء البحر جنوب مدينة طرطوس على بعد ثمانية كيلو مترات ويعتبر أضخم مشروع سياحي على مستوى المحافظة والمنطقة بكلفة وصلت إلى مئة مليار ليرة لقسمي المشروع السياحي والتنظيمي ويؤمن ١٠٠٠ فرصة عمل لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس السياحية بمختلف الاختصاصات وغيرهم وهو مملوك بالكامل لمجموعة من الأشقاء المستثمرين الذين لهم استثمارات سياحية ناجحة في مدينة طرطوس.

ويقول”الشيخ” إن المجمع يتكون من قسمين استثماري وتنظيمي ويحتوي القسم الاستثماري على 856 سرير و393 غرفة على المفتاح وأكثر من 200 كرسي، وهو عبارة عن شاليهات طابقية وفنادق إقامة ومطاعم ومسبح وخدمات تجارية وغيرها.