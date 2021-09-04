أربعة جرائم قتل في مناطق سيطرة “الاحتلال الأمريكي وعميلته قسد” بيوم واحد

خاص – شبكة البعث ميديا

تشهد مناطق سيطرة المحتل الأمريكي وأدواته “ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اللاشرعي” انفلات أمني حيث لا يخلو يوم إلا ونسمع قصصاً عن جرائم القتل والخطف والاقتتال العشائري في تلك المناطق والتي تسجل ضد مجهول فقد شهد يوم أمس أربعة جرائم وجميعها في مناطق” الاحتلال الأمريكي اللاشرعي وعميلته قسد” حيث تم العثور على جثة سليمان رمضان الحمادي من أهالي قرية المجرجع بعد اختفاءه ليومين في حين وأفاد شقيقه بأن المغدور وجد مقتولا على طريق السد طريق الدرباسية القديم – طريق علوني، وتم نقله إلى المشفى الوطني بالحسكة “العزيزية ” مشيرا إلى أنه تعرض لعملية القتل من جهة العنق بآلة حادة إضافة إلى ضربه بفأس من ناحية الكتف مما أدى إلى وفاته.

وفي السياق ذاته ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” إلى انه تعرضت سيدة من أهالي العزيزية بمدينة الحسكة ” ف _ ش ” الى عملية اغتيال وهي عائدة من منطقة القامشلي حيث كانت في زيارة وتم العثور عليها على طريق القامشلي _ عاموده وأفادت المعلومات بأن سبب القتل يعود إلى سرقة مصاغها وما تحوي من مال وأشارت مواقع أخرى إلى العثور على جثة طفلة “أربعة سنوات” مقتولة وموضوعة في كيس نايلون حيث تم العثور عليها في حديقة الخليج بمدينة القامشلي كما أقدم مجهولون على طعن فتاة بحي مشيرفة بمدينة الحسكة بسكين من أجل سرقة جوالها حيث تم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج وهي الآن بحالة حرجة الجديد بالذكر بان تلك الفتاة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة.