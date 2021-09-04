السفير الهندي بدمشق  أثناء زيارته للاذقية : تعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات و توسيع تبادل الخبرات

زار السفير الهندي بدمشق ماهيندر سينغ كانيال اليوم محافظة اللاذقية و استقبله كلّاً على حده الرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر بحضور عقيلة السفير الهندي الوفد المرافق و أعصاء قيادة فرع الحزب و نائب محافظ اللاذقية المهندس فراس سوسي و المعنيين حيث جرى بحث علاقات التعاون الثنائية ومجالات الاستفادة من الإمكانات والبنى التحتية التي توفرها المحافظة في تعزيز التعاون المشترك.

المحافظ السالم استعرض إمكانيات المحافظة الزراعية والاجتماعية والاقتصادية مؤكداً الرغبة باستكمال برامج التعاون القائمة وتعزيزها والحرص على تقديم كل التسهيلات اللازمة لمجالات التعاون التي يتم الاتفاق عليها ،بين الحكومة السورية والهندية معربا عن تمنياته للسفير الهندي بالتوفيق في مهامه بدفع العلاقات الثنائية وتقديره للدعم الذي تقدمه الهند لسورية في مختلف المجالات.

و أعرب السفير ماهيندر سينغ كانيال عن رغبة بلاده بدفع مجالات التعاون لتشمل مختلف مجالات التعاون ومنها الطاقة والزراعة والتقانات الجديدة وتبادل الخبرات وبحث امكانية التوأمة بين اللاذقية واحدى المدن الهندية بما يسهم في تعميق علاقات التعاون.

و خلال زيارة السفير الهندي مقرّ فرع الحزب رحّب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين الفرع بالسفير كانيال وعقيلته السيدة أكريتي كانيال مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين ونوّه لما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على كافة الصعد مما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين كما أشار إلى التشابه بين تجربتي البلدين في مواجهة قوى الهيمنة والتقارب في وجهات النظر حول العديد من القضايا و أعرب الرفيق اسماعيل عن الشكر والتقدير للدعم الهندي المتواصل على جميع المستويات

ومن جانبه أكد السفير الهندي حرص بلاده على الدعم المستمر لسورية وتعزيز مجالات التعاون الثنائية بين الجانبين بما يمتّن أواصر الصداقة وتطوير العلاقات بين الشعبين الصديقين مبيّنا أن الهند ملتزمة بتقديم الخدمات الإنسانية والتقنية لسورية وخاصة بتطوير القدرات البشرية الموجودة في البلد إضافة للعديد من المنح الدراسية المجانية والممولة بالكامل من الحكومة الهندية للطلاب السوريين.

وفي ختام اللقاء شكر السفير الهندي الرفيق أمين الفرع على حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته بهذه الزيارة وعن اعتزازه بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين والحرص الدائم على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات حضر اللقاء فراس السوسي نائب المحافظ.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة