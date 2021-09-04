برعاية الرئيس الأسد وزير السياحة ومحافظ طرطوس يفتتحان مشروع مجمع شاهين السياحي

برعاية السيد الرئيس د. بشار الأسد افتتح وزير السياحة م. محمد رامي رضوان مرتيني و محافظ طرطوس الأستاذ صفوان سعدى مشروع مجمع شاهين السياحي في محافظة طرطوس بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع حزب محافظة طرطوس، م.نضال ماشفج معاون وزير السياحة و م.طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية.

ويعد مجمع شاهين السياحي من المشاريع الهامة على الساحل السوري للقطاع الخاص والذي بني بأياد وطنية بالرغم من العقوبات والحصار الجائر، يؤمن المشروع أكثر من /800 /فرصة عمل لخريجي كليات والمعاهد والمدارس الفندقية والسياحية.

يضم مشروع شاهين شاليهات طابقية،فندق إقامة ومسبح من الدرجة الممتازة / أربع نجوم /، مطعم،مركز تجاري ومكاتب تجارية، الطاقة الاستيعابية للمشروع /446/غرفة و/474 /سرير ، كما يحتوي المنتجع على شاطئ رملي،مسطحات خضراء، ألعاب مائية ،ألعاب أطفال،سوبر ماركت ومواقف سيارات.

حضر الافتتاح عدد من الفعاليات السياحية والاقتصادية والاجتماعية.